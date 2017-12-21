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21.12.2017  17:02   

Возле блокпоста под Харьковом разгуливал парень с кастетом

В ходе операции «Оружие-взрывчатка» участковые офицеры полиции Изюмского отдела полиции обнаружили кастет и нож у 25-летнего местного жителя.


// Нацполиция

Во время дежурства на блокпосту вблизи города Изюм полицейские остановили гражданина, который вызвал у них подозрение своим поведением. Во время досмотра личных вещей сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него нож и кастет.

Мужчина пояснил, что оружие он носил с собой в целях самообороны.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

Следственным отделом Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Следствие продолжается.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кастет
 
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