Возле блокпоста под Харьковом разгуливал парень с кастетом

В ходе операции «Оружие-взрывчатка» участковые офицеры полиции Изюмского отдела полиции обнаружили кастет и нож у 25-летнего местного жителя.
Во время дежурства на блокпосту вблизи города Изюм полицейские остановили гражданина, который вызвал у них подозрение своим поведением. Во время досмотра личных вещей сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него нож и кастет.
Мужчина пояснил, что оружие он носил с собой в целях самообороны.
Изъятое направлено на экспертное исследование.
Следственным отделом Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Следствие продолжается.
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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