21.12.2017 17:02

Возле блокпоста под Харьковом разгуливал парень с кастетом

В ходе операции «Оружие-взрывчатка» участковые офицеры полиции Изюмского отдела полиции обнаружили кастет и нож у 25-летнего местного жителя.



// Нацполиция

Во время дежурства на блокпосту вблизи города Изюм полицейские остановили гражданина, который вызвал у них подозрение своим поведением. Во время досмотра личных вещей сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него нож и кастет.



Мужчина пояснил, что оружие он носил с собой в целях самообороны.



Изъятое направлено на экспертное исследование.



Следственным отделом Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.



Следствие продолжается.