Ночью на Клочковской сгорел микроавтобус (ФОТО)

Микроавтобус марки «DAF» загорелся на открытой местности в районе дома 370 по Клочковской улице.
О пожаре спасателям сообщили 21 декабря в 2:10.
На место происшествия был направлен дежурный караул 32-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 2-х отделений на автоцистернах.
На момент их прибытия микроавтобус был полностью охвачен огнем на площади 10 кв.м. Внутри него к тому же горели еще и канистры с горючим.
В 2:50 пожар был полностью локализован, а в 3:30 полностью потушен. Пострадавших нет. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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