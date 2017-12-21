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21.12.2017  16:44   

Ночью на Клочковской сгорел микроавтобус (ФОТО)

Микроавтобус марки «DAF» загорелся на открытой местности в районе дома 370 по Клочковской улице.


// ГСЧС

О пожаре спасателям сообщили 21 декабря в 2:10.

На место происшествия был направлен дежурный караул 32-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 2-х отделений на автоцистернах.

На момент их прибытия микроавтобус был полностью охвачен огнем на площади 10 кв.м. Внутри него к тому же горели еще и канистры с горючим.

В 2:50 пожар был полностью локализован, а в 3:30 полностью потушен. Пострадавших нет. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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