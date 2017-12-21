21.12.2017 16:44

Ночью на Клочковской сгорел микроавтобус (ФОТО)

Микроавтобус марки «DAF» загорелся на открытой местности в районе дома 370 по Клочковской улице.



// ГСЧС

О пожаре спасателям сообщили 21 декабря в 2:10.



На место происшествия был направлен дежурный караул 32-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 2-х отделений на автоцистернах.

На момент их прибытия микроавтобус был полностью охвачен огнем на площади 10 кв.м. Внутри него к тому же горели еще и канистры с горючим.



В 2:50 пожар был полностью локализован, а в 3:30 полностью потушен. Пострадавших нет. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.