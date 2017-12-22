Пожар в девятиэтажке: мужчина не смог самостоятельно пройти задымленный коридор (ФОТО)

Мужчину нашли пожарные и вывели на свежий воздух.
21 декабря в 12:10 поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже девятиэтажки в поселке Ковшаровка Купянского района.
На тушение выезжал дежурный караул 44-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 5-ти спасателей на автоцистерне.
На момент их прибытия однокомнатная квартира была охвачена огнем на площади 18 кв.м. Внутри нее никого не было.
Однако во время проведения разведки в задымленной лестничной клетке в районе четвертого этажа спасатели обнаружили 57-летнего мужчину. Он пытался самостоятельно выйти на улицу через задымленную зону и под влиянием токсических продуктов горения ему стало плохо.
Мужчина был в сознании, но дальше двигаться уже не мог. Чтобы спасти человеческую жизнь, пожарные дали ему подышать кислородом из специального спасательного аппарата для вентиляции легких и вывели на свежий воздух. После осмотра медиками скорой, спасенный отказался от дальнейшей госпитализации.
В 12:33 пожар был локализован, а в 13:40 - полностью ликвидирован.
Причина и ущерб от пожара устанавливаются.
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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