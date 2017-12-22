22.12.2017 10:54

Пожар в девятиэтажке: мужчина не смог самостоятельно пройти задымленный коридор (ФОТО)

Мужчину нашли пожарные и вывели на свежий воздух.



// ГСЧС

21 декабря в 12:10 поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже девятиэтажки в поселке Ковшаровка Купянского района.



На тушение выезжал дежурный караул 44-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 5-ти спасателей на автоцистерне.

На момент их прибытия однокомнатная квартира была охвачена огнем на площади 18 кв.м. Внутри нее никого не было.

Однако во время проведения разведки в задымленной лестничной клетке в районе четвертого этажа спасатели обнаружили 57-летнего мужчину. Он пытался самостоятельно выйти на улицу через задымленную зону и под влиянием токсических продуктов горения ему стало плохо.

Мужчина был в сознании, но дальше двигаться уже не мог. Чтобы спасти человеческую жизнь, пожарные дали ему подышать кислородом из специального спасательного аппарата для вентиляции легких и вывели на свежий воздух. После осмотра медиками скорой, спасенный отказался от дальнейшей госпитализации.



В 12:33 пожар был локализован, а в 13:40 - полностью ликвидирован.



Причина и ущерб от пожара устанавливаются.