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22.12.2017  11:17   

Смертельное ДТП на Новых Домах: автомобиль сбил пешехода и уехал

Авария произошло около шести часов вечера 21 декабря.


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Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, в рпйоне дома 190 по Московскому проспекту неустановленным автомобилем был совершен наезд на 44-летнего мужчину.

Автомобиль покинул место происшествия.

От полученных повреждений пешеход скончался в больнице.

Проводится следствие.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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