22.12.2017 11:36

Банда поджигателей аптек и автосалонов вымогала деньги у состоятельных предпринимателей (ФОТО)

В качестве главного «аргумента» для устрашения потерпевших злоумышленники использовали огнестрельное оружие и взрывчатку.



// Нацполиция

На след преступной группы, причастной к серии подрывов аптек и автосалонов в Харькове, вышли сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции.



К ним поступила оперативная информация о том, что в городе орудует преступная группа, участники которой, пользуясь авторитетом в криминальных кругах, требуют значительные денежные суммы у харьковских бизнесменов.



Серьезность своих намерений воры доказывали умышленным повреждением имущества потерпевших – поджигали торговые объекты, бросали в помещения гранаты.



Харьковские оперативники совместно с сотрудниками следственного управления задокументировали преступную деятельность трех человек, которые входили в состав данной группы. Все они харьковчане, 41 и 42 лет, двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.



На сегодня следствием установлена ​​причастность членов группировки к более чем десяти зарегистрированных на территории Харькова уголовных правонарушений – умышленного повреждения имущества девяти аптек, двух автосалонов, частных домовладений.



В соответствии с постановлением Киевского районного суда Харькова работники полиции провели обыски по местам проживания фигурантов. У злоумышленников обнаружено и изъято корпус гранаты РГД-5 и запал к ней, пистолет и два револьвера для отстрела резиновыми пулями, штык-нож, несколько паспортов на разные фамилии, балаклавы, наручники, пластиковые стяжки.



Также один из злоумышленников был вооружен схрон на чердаке своего частного дома, из которого работники полиции изъяли 2 корпуса гранаты РГД-5, корпус гранаты Ф-1 и несколько запалов.



В настоящее время один из членов банды задержан, двое его подельников объявлены в розыск. Досудебное расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 192 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).



Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления о подозрении в совершении уголовных преступлений. Максимальное наказание за совершение таких преступлений предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.



