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22.12.2017  11:36   

Банда поджигателей аптек и автосалонов вымогала деньги у состоятельных предпринимателей (ФОТО)

В качестве главного «аргумента» для устрашения потерпевших злоумышленники использовали огнестрельное оружие и взрывчатку.


// Нацполиция

На след преступной группы, причастной к серии подрывов аптек и автосалонов в Харькове, вышли сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции.

К ним поступила оперативная информация о том, что в городе орудует преступная группа, участники которой, пользуясь авторитетом в криминальных кругах, требуют значительные денежные суммы у харьковских бизнесменов.

Серьезность своих намерений воры доказывали умышленным повреждением имущества потерпевших – поджигали торговые объекты, бросали в помещения гранаты.

Харьковские оперативники совместно с сотрудниками следственного управления задокументировали преступную деятельность трех человек, которые входили в состав данной группы. Все они харьковчане, 41 и 42 лет, двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

На сегодня следствием установлена ​​причастность членов группировки к более чем десяти зарегистрированных на территории Харькова уголовных правонарушений – умышленного повреждения имущества девяти аптек, двух автосалонов, частных домовладений.

В соответствии с постановлением Киевского районного суда Харькова работники полиции провели обыски по местам проживания фигурантов. У злоумышленников обнаружено и изъято корпус гранаты РГД-5 и запал к ней, пистолет и два револьвера для отстрела резиновыми пулями, штык-нож, несколько паспортов на разные фамилии, балаклавы, наручники, пластиковые стяжки.

Также один из злоумышленников был вооружен схрон на чердаке своего частного дома, из которого работники полиции изъяли 2 корпуса гранаты РГД-5, корпус гранаты Ф-1 и несколько запалов.

В настоящее время один из членов банды задержан, двое его подельников объявлены в розыск. Досудебное расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 192 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления о подозрении в совершении уголовных преступлений. Максимальное наказание за совершение таких преступлений предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  рэкет, поджог, вымогательство, полиция, харьков
 
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