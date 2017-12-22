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22.12.2017  16:30   

Ночью к бабушке залез недобрый гость (ВИДЕО)

Злоумышленника, который через окно проник в дом 83-летней женщины и украл более 2 тысяч гривен, задержали.


// Facebook

По словам потерпевшей, вечером она легла отдыхать и через некоторое время проснулась от скрипа дверей. Женщина решила, что в дом забежала кошка. Включила свет и увидела молодого парня, который присел в углу. Старушка закричала. Злоумышленник скрылся с места преступления.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность грабителя. Им оказался 24-летний житель города Волчанск.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание на срок до 8 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, следствие продолжается.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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