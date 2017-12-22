Ночью к бабушке залез недобрый гость (ВИДЕО)

Злоумышленника, который через окно проник в дом 83-летней женщины и украл более 2 тысяч гривен, задержали.
По словам потерпевшей, вечером она легла отдыхать и через некоторое время проснулась от скрипа дверей. Женщина решила, что в дом забежала кошка. Включила свет и увидела молодого парня, который присел в углу. Старушка закричала. Злоумышленник скрылся с места преступления.
В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность грабителя. Им оказался 24-летний житель города Волчанск.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание на срок до 8 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, следствие продолжается.
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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