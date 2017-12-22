22.12.2017 15:02

В детском саду у женщины из рук вырвали сумку (ВИДЕО)

В совершении преступления сотрудники Новобаварского отдела полиции разоблачили 45-летнего харьковчанина.



// Нацполиция

В полицию обратилась 31-летняя потерпевшая. Она сообщила, что на территории детского сада к ней подошел мужчина, выхватил ее сумку и скрылся в неизвестном направлении.



Личность злоумышленника работники полиции установили в течение суток. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 45-летний харьковчанин.



По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.