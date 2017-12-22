В детском саду у женщины из рук вырвали сумку (ВИДЕО)

В совершении преступления сотрудники Новобаварского отдела полиции разоблачили 45-летнего харьковчанина.
В полицию обратилась 31-летняя потерпевшая. Она сообщила, что на территории детского сада к ней подошел мужчина, выхватил ее сумку и скрылся в неизвестном направлении.
Личность злоумышленника работники полиции установили в течение суток. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 45-летний харьковчанин.
По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
влажн.:
давл.:
ветер: