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22.12.2017  15:02   

В детском саду у женщины из рук вырвали сумку (ВИДЕО)

В совершении преступления сотрудники Новобаварского отдела полиции разоблачили 45-летнего харьковчанина.


// Нацполиция

В полицию обратилась 31-летняя потерпевшая. Она сообщила, что на территории детского сада к ней подошел мужчина, выхватил ее сумку и скрылся в неизвестном направлении.

Личность злоумышленника работники полиции установили в течение суток. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 45-летний харьковчанин.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  разбой, ограбление, полиция, харьков
 
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