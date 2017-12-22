22.12.2017 15:28

Возле границы задержали два грузовика с товаром

Сегодня ночью пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками военной контрразведки задержали два автомобиля, которыми нарушители пытались переправить товары народного потребления.



// Госпогранслужба

Информация о возможном перемещении через границу товаров народного потребления была получена от военной контрразведки.

Во время патрулирования направлении возможного нарушения границы, в районе населенного пункта Нескучное, недалеко от границы, пограничники отдела «Веселое» обнаружили автомобиль марки «УАЗ» и гражданина Украины 1986 года рождения с грузом деревянных поддонов, которые, скорее всего, планировалось использовать для скрытого перемещения товара через границу.



Также на расстоянии 1500 метров от линии границы задержана еще одна машина марки «УАЗ» под управлением гражданина Украины 1979 года с грузом саженцев деревьев.



Горе-контрабандистов привлечены к административной ответственности по статье 204-1 кодекса Украины об административном правонарушении. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Машины и товар переданы представителям фискальной службы Украины, оценка товара продолжается.