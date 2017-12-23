23.12.2017 10:35

На Харьковщине задержали банду воров

Оперуполномоченные Краснокутского отделения полиции разоблачили в преступлениях двух жителей Дергачевского и жителя Харьковского районов.



police.kharkov

В ходе оперативных мероприятий были установлены личности злоумышленников. Ими оказались 45, 33, и 34-летние граждане, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений.

«Установлено, что злоумышленники похищали продукты питания, бытовую технику и вещи из магазинов, расположенных в Харькове и районных центрах области. По словам правонарушителей, похищенные вещи они сбывали на городских рынках. Вещественные доказательства изъяты», - информируют в пресс-службе ГУНП.

Следователи Краснокутского отделения полиции проводили досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас уголовное производство направлено в суд. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.