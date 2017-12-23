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23.12.2017  12:08   

Правоохранители разыскивают без вести пропавшего парня

Балаклейским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области разыскивается Шевченко Павел Сергеевич, 2000 года рождения.


police.kharkov
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, парень проживает в поселке Донец Балаклейского района, 21 декабря утром ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Местонахождение его неизвестно.
 
Склонен к бродяжничеству, неоднократно оставлял место проживания.
 
Приметы: на вид 17-18 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие, черные, лицо круглое, глаза карие.
 
Особые приметы: небольшая борода и усы.
 
Был одет: куртка серо-голубого цвета, брюки зеленого цвета, обувь черного цвета.
 
В случае установления места нахождения или любой информации в отношении несовершеннолетнего, правоохранители просят сообщить в Балаклейский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области по тел. (05749) 2-09-02, 2-09-06 5-23-73, 050-682-68-40, 095-682-45-64, 102 или другим доступным способом.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  розыск, парень, полиция, харьков
 
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