23.12.2017 13:52

Ранее судимый житель Харьковщины обстрелял полицейских и застрелился

Ночью 22 декабря в Лозовой Харьковской области мужчина выстрелил себе в голову во время задержания.



Znaj.ua

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, около двух часов ночи к правоохранителям обратились жители Лозовой. Они сообщили, что злоумышленник демонтирует в доме электросчетчик. К моменту приезда полицейских на месте происшествия уже никого не было.

«Сотрудники полиции вышли на улицу и продолжили осмотр прилегающей к дому территории. В это время из подъезда выбежал неизвестный и выстрелил несколько раз из неустановленного оружия в сторону служебного автомобиля, помчался в другое здание, у которого выстрелил себе в голову. Бригадой скорой медицинской помощи в бессознательном состоянии мужчина был госпитализирован в отделение реанимации. Во время операции он умер», - информируют в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 44-летний ранее судимый местный житель. Информацию о происшествии зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений.