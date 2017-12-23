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23.12.2017  13:52   

Ранее судимый житель Харьковщины обстрелял полицейских и застрелился

Ночью 22 декабря в Лозовой Харьковской области мужчина выстрелил себе в голову во время задержания.


Znaj.ua
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, около двух часов ночи к правоохранителям обратились жители Лозовой. Они сообщили, что злоумышленник демонтирует в доме электросчетчик. К моменту приезда полицейских на месте происшествия уже никого не было.
 
«Сотрудники полиции вышли на улицу и продолжили осмотр прилегающей к дому территории. В это время из подъезда выбежал неизвестный и выстрелил несколько раз из неустановленного оружия в сторону служебного автомобиля, помчался в другое здание, у которого выстрелил себе в голову. Бригадой скорой медицинской помощи в бессознательном состоянии мужчина был госпитализирован в отделение реанимации. Во время операции он умер», - информируют в пресс-службе ведомства.
 
Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 44-летний ранее судимый местный житель. Информацию о происшествии зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  самоубийство, полиция, пистолет, харьков
 
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