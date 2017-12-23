В центре Харькове иностранец с ножом ограбил девушку

Правоохранители задержали 30-летнего гражданина Азербайджана, который выхватил из рук девушки мобильный телефон и угрожал ножом прохожим.
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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