23.12.2017 14:43

В центре Харькове иностранец с ножом ограбил девушку

Правоохранители задержали 30-летнего гражданина Азербайджана, который выхватил из рук девушки мобильный телефон и угрожал ножом прохожим.



police.kharkov

Происшествие произошло вечером 21 декабря.

«Установлено, что злоумышленник заметил у 25-летней девушки мобильный телефон, стоимость которого составляет около 30 тысяч гривен. Мужчина стал преследовать потерпевшую и, когда поблизости не оказалось людей, выхватил из ее рук телефон и начал убегать. Двое прохожих задержали злоумышленника, но тот вытащил нож и стал им размахивать. Прохожие вызвали полицию», - рассказывают в пресс-службе ГУНП.

Следователи Киевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители проводят следственные действия.