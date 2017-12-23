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23.12.2017  14:43   

В центре Харькове иностранец с ножом ограбил девушку

Правоохранители задержали 30-летнего гражданина Азербайджана, который выхватил из рук девушки мобильный телефон и угрожал ножом прохожим.


police.kharkov
Происшествие произошло вечером 21 декабря.
 
«Установлено, что злоумышленник заметил у 25-летней девушки мобильный телефон, стоимость которого составляет около 30 тысяч гривен. Мужчина стал преследовать потерпевшую и, когда поблизости не оказалось людей, выхватил из ее рук телефон и начал убегать. Двое прохожих задержали злоумышленника, но тот вытащил нож и стал им размахивать. Прохожие вызвали полицию», - рассказывают в пресс-службе ГУНП. 
 
Следователи Киевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители проводят следственные действия. 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  иностранец, ограбление, харьков, нож
 
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