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24.12.2017  16:34   

В Харькове пропала мама с ребенком

Работники Киевского отдела полиции устанавливают местонахождение Тельновой Анны Сергеевны 1990 года рождения и ее 2-летней дочери Марии.


police.kharkov
Как сообщают в пресс-службе ГУНП, к правоохранителям обратился муж пропавшей женщины. По его словам, 23 декабря около 9:00 жена ушла на прогулку с дочерью в районе въезда Пушкинского и домой не вернулась. Телефон она оставила дома.
 
Приметы: женщине на вид 27 лет, среднего телосложения, волосы русые длиной до плеч, была одета в серую куртку (пуховик) длиной до колен. Девочка на вид 2 года, была одета в розовый комбинезон с цветами и серые сапоги. Ребенок находился в синей коляске.
 
Полиция обращается к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении женщины и ребенка, с просьбой сообщить ее по телефонам: 057-705-99-14, 0981334567, 102 или другими доступными способами.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  розыск, мама, ребенок, харьков
 
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