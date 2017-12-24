24.12.2017 16:34

В Харькове пропала мама с ребенком

Работники Киевского отдела полиции устанавливают местонахождение Тельновой Анны Сергеевны 1990 года рождения и ее 2-летней дочери Марии.



police.kharkov

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, к правоохранителям обратился муж пропавшей женщины. По его словам, 23 декабря около 9:00 жена ушла на прогулку с дочерью в районе въезда Пушкинского и домой не вернулась. Телефон она оставила дома.

Приметы: женщине на вид 27 лет, среднего телосложения, волосы русые длиной до плеч, была одета в серую куртку (пуховик) длиной до колен. Девочка на вид 2 года, была одета в розовый комбинезон с цветами и серые сапоги. Ребенок находился в синей коляске.

Полиция обращается к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении женщины и ребенка, с просьбой сообщить ее по телефонам: 057-705-99-14, 0981334567, 102 или другими доступными способами.