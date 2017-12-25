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25.12.2017  10:16   

В центре Харькова на скользкой дороге не удержался автомобиль

Дорожно-транспортное происшествие без пострадавших произошло 24 декабря около 16:30 на перекрестке ул. Сумская и Динамовская.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Renault Logan двигаясь по Динамовской, при выезде на Сумскую не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень.

В результате ДТП пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения.

На водителя автомобиля Renault Logan составлен административный протокол по ст 124 КоАП (нарушение правил дорожного движения приведших к ДТП).

Материалы в дальнейшем будет передано в суд на рассмотрение.

Тэги:  дтп, харьков
 
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