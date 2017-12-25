25.12.2017 10:16

В центре Харькова на скользкой дороге не удержался автомобиль

Дорожно-транспортное происшествие без пострадавших произошло 24 декабря около 16:30 на перекрестке ул. Сумская и Динамовская.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Renault Logan двигаясь по Динамовской, при выезде на Сумскую не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень.



В результате ДТП пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения.



На водителя автомобиля Renault Logan составлен административный протокол по ст 124 КоАП (нарушение правил дорожного движения приведших к ДТП).



Материалы в дальнейшем будет передано в суд на рассмотрение.