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25.12.2017  12:12   

На Алексеевке столкнулись две иномарки

Авария произошла около четырех часов дня 24 декабря на улице Деревянко.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Daewoo Forza, двигаясь по улице Деревянко в сторону улицы Сумская не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Honda Accord, который двигался в попутном направлении.

На водителя автомобиля Daewoo Forza патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, которые привели к ДТП), в дальнейшем материалы будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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