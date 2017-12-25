На Алексеевке столкнулись две иномарки

Авария произошла около четырех часов дня 24 декабря на улице Деревянко.
По предварительной информации водитель автомобиля Daewoo Forza, двигаясь по улице Деревянко в сторону улицы Сумская не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Honda Accord, который двигался в попутном направлении.
На водителя автомобиля Daewoo Forza патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, которые привели к ДТП), в дальнейшем материалы будут переданы в суд.
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