25.12.2017 13:30

Инкассаторский автомобиль попал в ДТП

Авария произошла 24 декабря около 15:20 на проспекте Гагарина.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen Transporter не придерживался бокового интервала движения, не учел дорожной обстановки и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer.



В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.



На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения приведших к ДТП).



В дальнейшем материалы будут переданы на рассмотрение в суд.