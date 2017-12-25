Инкассаторский автомобиль попал в ДТП

Авария произошла 24 декабря около 15:20 на проспекте Гагарина.
По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen Transporter не придерживался бокового интервала движения, не учел дорожной обстановки и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer.
В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.
На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения приведших к ДТП).
В дальнейшем материалы будут переданы на рассмотрение в суд.
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