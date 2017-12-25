25.12.2017 14:01

ДТП возле ХАЗа: автомобиль снес забор

Авария произошла около 7.40 25 декабря на Сумской.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Matiz при повороте налево совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer.



В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.



На водителя автомобиля Daewoo Matiz патрульные составили административный протокол по ст 124 КоАП (нарушение правил дорожного движения приведших к ДТП).



В дальнейшем материалы будут переданы на рассмотрение в суд.