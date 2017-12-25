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25.12.2017  14:01   

ДТП возле ХАЗа: автомобиль снес забор

Авария произошла около 7.40 25 декабря на Сумской.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Matiz при повороте налево совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer.

В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

На водителя автомобиля Daewoo Matiz патрульные составили административный протокол по ст 124 КоАП (нарушение правил дорожного движения приведших к ДТП).

В дальнейшем материалы будут переданы на рассмотрение в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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