ДТП возле ХАЗа: автомобиль снес забор

Авария произошла около 7.40 25 декабря на Сумской.
По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Matiz при повороте налево совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer.
В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.
На водителя автомобиля Daewoo Matiz патрульные составили административный протокол по ст 124 КоАП (нарушение правил дорожного движения приведших к ДТП).
В дальнейшем материалы будут переданы на рассмотрение в суд.
День лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
С этого года католическое Рождество – официальный выходной в Украине.
влажн.:
давл.:
ветер: