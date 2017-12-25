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25.12.2017  13:11   

На Гоптовке обнаружили иномарку, угнанную в Испании

Пограничники Харьковского отряда на российско-украинской границе обнаружили автомобиль, который находился в международном розыске.


// Госпогранслужба

Вчера в пункт пропуска «Гоптовка» прибыл автомобиль «Ауди» 2012 выпуска под управлением гражданина Украины. При осуществлении пограничных мер контроля транспортного средства украинской регистрации, состоялось срабатывания международной базы данных Интерпола. Как выяснили пограничники, автомобиль был похищен на территории Испании.

По данному факту проинформированы очередного Укрбюро Интерпола в Киеве. Иномарку передано сотрудникам Национальной полиции.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пограничники, харьков
 
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