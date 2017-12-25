Полиция расследует взрыв автомобиля в центре Харькова

По информации СМИ, автомобиль принадлежит бывшему заместителю начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Николаю Черемухину.
Информация о том, что на улице Культуры взорвалась иномарка, поступила в Шевченковский отдела полиции сегодня около 8:48. Пострадавших нет.
По указанному адресу немедленно выехали руководство Главного управления Национальной полиции в Харьковской области и Шевченковского отдела полиции, эксперты взрыво-технического управления и следственно-оперативная группа.
В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждения передней части внедорожника произошло в результате взрыва прикрепленных к авто предметов.
Также незначительные повреждения получили семь автомобилей, которые были припаркованы рядом.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.
Следственные действия продолжаются.
День лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
С этого года католическое Рождество – официальный выходной в Украине.
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