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25.12.2017  13:47   

Полиция расследует взрыв автомобиля в центре Харькова

По информации СМИ, автомобиль принадлежит бывшему заместителю начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Николаю Черемухину.


// mediaport.ua

Информация о том, что на улице Культуры взорвалась иномарка, поступила в Шевченковский отдела полиции сегодня около 8:48. Пострадавших нет.

По указанному адресу немедленно выехали руководство Главного управления Национальной полиции в Харьковской области и Шевченковского отдела полиции, эксперты взрыво-технического управления и следственно-оперативная группа.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждения передней части внедорожника произошло в результате взрыва прикрепленных к авто предметов.

Также незначительные повреждения получили семь автомобилей, которые были припаркованы рядом.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  взрыв, автомобиль, полиция, харьков
 
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