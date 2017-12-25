25.12.2017 13:47

Полиция расследует взрыв автомобиля в центре Харькова

По информации СМИ, автомобиль принадлежит бывшему заместителю начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Николаю Черемухину.



// mediaport.ua

Информация о том, что на улице Культуры взорвалась иномарка, поступила в Шевченковский отдела полиции сегодня около 8:48. Пострадавших нет.



По указанному адресу немедленно выехали руководство Главного управления Национальной полиции в Харьковской области и Шевченковского отдела полиции, эксперты взрыво-технического управления и следственно-оперативная группа.



В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждения передней части внедорожника произошло в результате взрыва прикрепленных к авто предметов.



Также незначительные повреждения получили семь автомобилей, которые были припаркованы рядом.



В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.



Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.



Следственные действия продолжаются.