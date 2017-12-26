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26.12.2017  10:36   

Автомобиль военной службы правопорядка врезался в столб (ФОТО)

Авария произошла вечером 25 декабря в районе ДК ХЭМЗ.


// Патрульная полиция

В патрульной полиции сообщили, что автомобиль Chevrolet  попал в дорожно-транспортное происшествие около 22.30 на Московском проспекте, 94.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, медики госпитализировали мужчину в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавит следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
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