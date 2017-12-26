Автомобиль военной службы правопорядка врезался в столб (ФОТО)

Авария произошла вечером 25 декабря в районе ДК ХЭМЗ.
В патрульной полиции сообщили, что автомобиль Chevrolet попал в дорожно-транспортное происшествие около 22.30 на Московском проспекте, 94.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, медики госпитализировали мужчину в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавит следствие.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
Весь день в Харькове будет облачным. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
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