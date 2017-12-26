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26.12.2017  12:35   

ДТП на Белгородском шоссе: есть пострадавшие

Авария произошла около шести часов утра 26 декабря.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, на Белгородском шоссе стоклнулись автомобили Хюндай Акцент и Ваз 2114.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ, которого медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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