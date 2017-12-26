 
Главная Новости Криминал и происшествия Криптомошенники обманули 18 тысяч человек по всему миру
26.12.2017  14:46   

Криптомошенники обманули 18 тысяч человек по всему миру

Майнинговое агентство работало в Корее.


ria
Майнинговое агентство Mining Max в Южной Корее подозревается в мошенничестве. Прокуратура предъявила обвинения 21 работнику агентства, жертвами которого стали 18 тысяч инвесторов. Пострадавшие оказались гражданами 54 стран мира, пишет «Сегодня» со ссылкой на Finance Magnates.
 
По данным следствия, в период с сентября 2016 по октябрь 2017 года подозреваемые присвоили около 250 миллионов долларов.
 
Три участника организации, в числе которых певец и композитор Парк Юн-вун, обвиняются в растрате средств, но задержаны они не были. Еще семеро, включая председателя Mining Max, скрылись от следствия. Данные о них переданы в Интерпол.
 
Как известно, невзирая на неоднозначную позицию корейского центробанка, который отказывается признавать биткоин валютой, но и не высказывает намерения как-то регулировать рынок, спрос на криптовалюты в Корее колоссальный. Именно здесь фиксируются все рекорды биткоина в последнее время, в том числе и преодоление исторического рубежа в 10 тысяч долларов и 20 тысяч долларов.
Тэги:  криптовалюта, биткоин, мошенники
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.10 Экономика и промышленность Нацбанк предупреждает: криптовалюта - это крайне рисковая вещь
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 