26.12.2017 14:46

Криптомошенники обманули 18 тысяч человек по всему миру

Майнинговое агентство работало в Корее.



ria

Майнинговое агентство Mining Max в Южной Корее подозревается в мошенничестве. Прокуратура предъявила обвинения 21 работнику агентства, жертвами которого стали 18 тысяч инвесторов. Пострадавшие оказались гражданами 54 стран мира, пишет « Сегодня » со ссылкой на Finance Magnates.

По данным следствия, в период с сентября 2016 по октябрь 2017 года подозреваемые присвоили около 250 миллионов долларов.

Три участника организации, в числе которых певец и композитор Парк Юн-вун, обвиняются в растрате средств, но задержаны они не были. Еще семеро, включая председателя Mining Max, скрылись от следствия. Данные о них переданы в Интерпол.

Как известно, невзирая на неоднозначную позицию корейского центробанка, который отказывается признавать биткоин валютой, но и не высказывает намерения как-то регулировать рынок, спрос на криптовалюты в Корее колоссальный. Именно здесь фиксируются все рекорды биткоина в последнее время, в том числе и преодоление исторического рубежа в 10 тысяч долларов и 20 тысяч долларов.