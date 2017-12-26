В столкновении с микроавтобусом пострадал пассажир ВАЗа (ФОТО)

Авария произошла утром 26 декабря на проспекте Героев Сталинграда.
Около десяти часов утра там столкнулись автомобили ВАЗ 21115 и Форд Транзит, сообщили в патрульной полиции.
Пострадавшего пассажира автомобиля ВАЗ медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
Весь день в Харькове будет облачным. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
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