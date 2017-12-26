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26.12.2017  15:28   

В столкновении с микроавтобусом пострадал пассажир ВАЗа (ФОТО)

Авария произошла утром 26 декабря на проспекте Героев Сталинграда.


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Около десяти часов утра там столкнулись автомобили ВАЗ 21115 и Форд Транзит, сообщили в патрульной полиции.

Пострадавшего пассажира автомобиля ВАЗ медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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