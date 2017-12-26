В столкновении с микроавтобусом пострадал пассажир ВАЗа (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 26 декабря День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 26 декабря Весь день в Харькове будет облачным. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.