В Харькове мужчина убил свою сожительницу

Работники Основянского отдела полиции в течение часа задержали злоумышленника. Сейчас он находится под стражей.
25 декабря в Основянский отдел полиции сообщили, что в одном из домовладений обнаружено тело женщины без признаков жизни.
При выезде на место происшествия было установлено, что погибшим является 56-летняя женщина.
В ходе проведения розыскных мероприятий следственно-оперативная группа в течение часа задержала 66-летнего харьковчанина. Сейчас он обоснованно подозревается в совершении преступления.
В ходе досудебного расследования установлено, что сожителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. Во время ссоры мужчина нанес женщине два удара ножом в грудную клетку. От полученных травм она скончалась.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику повидомленопро подозрение в совершении уголовного преступления. Ему грозит до 15 лет заключения.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
Весь день в Харькове будет облачным. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
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