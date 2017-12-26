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26.12.2017  16:54   

В Харькове мужчина убил свою сожительницу

Работники Основянского отдела полиции в течение часа задержали злоумышленника. Сейчас он находится под стражей.


// Нацполиция

25 декабря в Основянский отдел полиции сообщили, что в одном из домовладений обнаружено тело женщины без признаков жизни.

При выезде на место происшествия было установлено, что погибшим является 56-летняя женщина.

В ходе проведения розыскных мероприятий следственно-оперативная группа в течение часа задержала 66-летнего харьковчанина. Сейчас он обоснованно подозревается в совершении преступления.

В ходе досудебного расследования установлено, что сожителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. Во время ссоры мужчина нанес женщине два удара ножом в грудную клетку. От полученных травм она скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику повидомленопро подозрение в совершении уголовного преступления. Ему грозит до 15 лет заключения.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
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