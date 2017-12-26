Харьковчанин нанес ножевые ранения товарищу

В совершении преступления подозревается 30-летний житель города.
17 декабря в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о доставлении в медицинское учреждение 44-летнего мужчины с проникающими ножевыми ранениями.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
В течение часа оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 30-летний харьковчанин.
Как было установлено в ходе предварительного расследования, в тот вечер злоумышленник вместе со своим знакомым употребляли спиртные напитки. Во время беседы между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил своего товарища ножом в живот. Раненый в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
Следователь открыл уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются.
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