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26.12.2017  17:30   

Харьковчанин нанес ножевые ранения товарищу

В совершении преступления подозревается 30-летний житель города.


// Нацполиция

17 декабря в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о доставлении в медицинское учреждение 44-летнего мужчины с проникающими ножевыми ранениями.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

В течение часа оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 30-летний харьковчанин.

Как было установлено в ходе предварительного расследования, в тот вечер злоумышленник вместе со своим знакомым употребляли спиртные напитки. Во время беседы между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил своего товарища ножом в живот. Раненый в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Следователь открыл уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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