26.12.2017 17:30

Харьковчанин нанес ножевые ранения товарищу

В совершении преступления подозревается 30-летний житель города.



// Нацполиция

17 декабря в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о доставлении в медицинское учреждение 44-летнего мужчины с проникающими ножевыми ранениями.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.



В течение часа оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 30-летний харьковчанин.



Как было установлено в ходе предварительного расследования, в тот вечер злоумышленник вместе со своим знакомым употребляли спиртные напитки. Во время беседы между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил своего товарища ножом в живот. Раненый в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.



Следователь открыл уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.



Следственные действия продолжаются.