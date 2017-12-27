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27.12.2017  10:38   

Пожарные спасли дом от полного выгорания (ФОТО)

Пожар произошел утром 26 декабря в жилом доме поселка Великий Бурлук.


// ГСЧС

Вызов огнеборцам поступил в 6:55.

К моменту прибытия пожарных огнем было охвачено деревянное перекрытие дома. Пламя угрожало перекинуться на крышу и внутренние помещения. Разведка пожара показала, что людей в доме не было.

Благодаря умелым действиям чрезвычайников уже в 7:06 пожар удалось локализовать, а в 8:50 - полностью ликвидировать и спасти дом от полного уничтожения огнем.

На месте происшествия работали 2 оперативных отделения 12-й пожарной части в составе 9 спасателей и 2 единиц спасательной техники ГСЧС.

Причину возгорания выясняют специалисты.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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