У харьковских студентов выдалась бессонная ночь

Неизвестный сообщил, что в одном из общежитий по улице Динамовской заложена взрывчатка.
Сообщение о заминировании общежития поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 27 декабря в 00:07 от неизвестного мужчины.
Для проверки сообщения на место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты взрыво-технического управления и кинологическая служба.
Полицейские эвакуировали около 240 человек, провели тщательный осмотр 6 этажей здания и прилегающей территории общей площадью 9 тысяч квадратных метров.
Никаких взрывных устройств или опасных веществ не найдено.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва) Уголовного кодекса Украины. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
Сейчас полиция устанавливает личность звонившего.
День переполнен флюидами повышенной общественной активности. Звезды советуют вам в любых вопросах проявлять гибкость, вместо жесткого давления используя язык дипломатии.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков.
В этот день 1945 года созданы Международный Валютный Фонд и Международный Банк Реконструкции и Развития.
влажн.:
давл.:
ветер: