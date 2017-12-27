27.12.2017 11:30

У харьковских студентов выдалась бессонная ночь

Неизвестный сообщил, что в одном из общежитий по улице Динамовской заложена взрывчатка.



// Нацполиция

Сообщение о заминировании общежития поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 27 декабря в 00:07 от неизвестного мужчины.



Для проверки сообщения на место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты взрыво-технического управления и кинологическая служба.



Полицейские эвакуировали около 240 человек, провели тщательный осмотр 6 этажей здания и прилегающей территории общей площадью 9 тысяч квадратных метров.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ не найдено.



Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва) Уголовного кодекса Украины. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Сейчас полиция устанавливает личность звонившего.