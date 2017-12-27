Мужчина решил поправить финансы на соседском масле

Участковые офицеры Изюмского отдела полиции задержали 32-летнего местного жителя, который украл несколько десятков литров масла.
В дежурную часть обратился 40-летний житель города Изюм. Он сообщил, что неизвестные похитили со двора его дома алюминиевый бидон, в котором было около 34 литров растительного масла. Сумма ущерба составила почти 1000 грн.
Инспекторы местной полиции проверили несколько пунктов приема металлолома и провели подворовой обход жителей соседних улиц. Так, во время беседы с одним из жителей района выяснилось, что недавно к нему обращался человек с предложением недорого приобрести растительное масло. Полицейские получили приметы злоумышленника и начали поиски. Так они вышли на след 32-летнего изюмчанина.
Мужчина сообщил, что в настоящее время он находится в тяжелом материальном положении, поэтому решил похитить бидон с растительным маслом и продать его.
Вещественные доказательства изъяты.
Следственным Изюмского отдела полиции в Харьковской области открыто уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Следствие продолжается.
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