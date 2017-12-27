На Салтовке столкнулись иномарки (ФОТО)

Столкновение произошло в полдень 26 декабря на перекрестке, прозванном в народе "50 на 50".
Как сообщили в патрульной полиции, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Nissan Qashqai и Daewoo Sens произошло на перекрестке проспектов Льва Ландау и Юбилейный.
По предварительной информации водитель автомобиля Nissan перестраивался в другую полосу и уступил дорогу ехавшему по ней автомобилю Daewoo.
Патрульные составили на водителя Nissan административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Собранный материал в дальнейшем будет передано в суд.
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В этот день 1945 года созданы Международный Валютный Фонд и Международный Банк Реконструкции и Развития.
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