27.12.2017 12:28

На Салтовке столкнулись иномарки (ФОТО)

Столкновение произошло в полдень 26 декабря на перекрестке, прозванном в народе "50 на 50".



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Nissan Qashqai и Daewoo Sens произошло на перекрестке проспектов Льва Ландау и Юбилейный.

По предварительной информации водитель автомобиля Nissan перестраивался в другую полосу и уступил дорогу ехавшему по ней автомобилю Daewoo.



Патрульные составили на водителя Nissan административный протокол по ст. 124 КУоАП.



Собранный материал в дальнейшем будет передано в суд.