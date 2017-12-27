27.12.2017 14:46

Харьковские копы обнаружили подозрительный автомобиль

Патрульные обнаружили автомобиль с поврежденными номерами кузова и свидетельством о регистрации с признаками возможной подделки.



kharkivpolice

Сегодня, 27 декабря, около 10:00 во время патрулирования на проспекте Тракторостроителей за нарушение правил дорожного движения полицейские остановили автомобиль марки «Опель Вектра».

«Во время проверки документов на авто, а именно свидетельства о регистрации транспортного средства, патрульные заметили возможные признаки его подделки. Кроме этого, правоохранители обнаружили что в авто повреждены номера кузова», - информируют в пресс-службе патрульной полиции.

Для выяснения всех обстоятельств копы вызвали на место следственно-оперативную группу Московского отдела полиции. Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.