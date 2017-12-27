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27.12.2017  14:46   

Харьковские копы обнаружили подозрительный автомобиль

Патрульные обнаружили автомобиль с поврежденными номерами кузова и свидетельством о регистрации с признаками возможной подделки.


kharkivpolice
Сегодня, 27 декабря, около 10:00 во время патрулирования на проспекте Тракторостроителей за нарушение правил дорожного движения полицейские остановили автомобиль марки «Опель Вектра».
 
«Во время проверки документов на авто, а именно свидетельства о регистрации транспортного средства, патрульные заметили возможные признаки его подделки. Кроме этого, правоохранители обнаружили что в авто повреждены номера кузова», - информируют в пресс-службе патрульной полиции.
 
Для выяснения всех обстоятельств копы вызвали на место следственно-оперативную группу Московского отдела полиции. Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  автомобиль, полиция, подделка, харьков
 
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