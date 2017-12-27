Харьковские копы обнаружили подозрительный автомобиль

Патрульные обнаружили автомобиль с поврежденными номерами кузова и свидетельством о регистрации с признаками возможной подделки.
День переполнен флюидами повышенной общественной активности. Звезды советуют вам в любых вопросах проявлять гибкость, вместо жесткого давления используя язык дипломатии.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков.
В этот день 1945 года созданы Международный Валютный Фонд и Международный Банк Реконструкции и Развития.
влажн.:
давл.:
ветер: