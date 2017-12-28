На Салтовке автомобиль выехал с парковки и попал в ДТП

Авария произошла 27 декабря около девяти часов утра.
Напротив ТРК «Украина» столкнулись автомобили ВАЗ 2106 и Chery Kimo, сообщили в патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель автомобиля Chery выезжал с парковки на Юбилейный проспект и не предоставил дорогу «Шестерке», ехавшей по просперку во встречном направлении.
Патрульные оформили на водителя Чери протокол по статье 124 КУоАП.
В дальнейшем материал будет передан в суд.
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