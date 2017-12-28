28.12.2017 10:29

На Салтовке автомобиль выехал с парковки и попал в ДТП

Авария произошла 27 декабря около девяти часов утра.



// Патрульная полиция

Напротив ТРК «Украина» столкнулись автомобили ВАЗ 2106 и Chery Kimo, сообщили в патрульной полиции.



По предварительной информации, водитель автомобиля Chery выезжал с парковки на Юбилейный проспект и не предоставил дорогу «Шестерке», ехавшей по просперку во встречном направлении.



Патрульные оформили на водителя Чери протокол по статье 124 КУоАП.



В дальнейшем материал будет передан в суд.