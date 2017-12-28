28.12.2017 11:29

Сигарета перед сном стоила жизни мужчине

27 декабря в поселке Двуречная во время пожара летней кухни погиб 57-летний мужчина.



// ГСЧС

Получив сообщение о пожаре в 7.00, на тушение выехал дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части в количестве 4 человек.

Во время ликвидации пожара в помещении кухни пожарными было обнаружено тело 57-летнего хозяина, без признаков жизни.



В 7:35 пожар был локализован, а в 9:15 полностью ликвидирован.

В результате пожара были уничтожены вещи домашнего обихода и частично деревянные конструкции в одной из комнат на площади 8 кв.м.



Вероятной причиной возгорания могла стать неосторожность погибшего при курении.