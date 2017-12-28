Сигарета перед сном стоила жизни мужчине

27 декабря в поселке Двуречная во время пожара летней кухни погиб 57-летний мужчина.
Получив сообщение о пожаре в 7.00, на тушение выехал дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части в количестве 4 человек.
Во время ликвидации пожара в помещении кухни пожарными было обнаружено тело 57-летнего хозяина, без признаков жизни.
В 7:35 пожар был локализован, а в 9:15 полностью ликвидирован.
В результате пожара были уничтожены вещи домашнего обихода и частично деревянные конструкции в одной из комнат на площади 8 кв.м.
Вероятной причиной возгорания могла стать неосторожность погибшего при курении.
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