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28.12.2017  12:31   

В Русской Лозовой обокрали магазин

Вора разыскали и задержали правоохранители.


// Нацполиция

Заявление о краже подала 33-летняя владелица магазина. Она рассказала, что неизвестный повредил окно в помещении магазина и похитил ноутбук и электродрель.

Работники Дергачевского отдела полиции в течение часа установили лицо, причастное к совершению кражи.

Им оказался 33-летний безработный местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователь возбудил уголовное производство по статье «кража». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
 

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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