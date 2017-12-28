В Русской Лозовой обокрали магазин

Вора разыскали и задержали правоохранители.
Заявление о краже подала 33-летняя владелица магазина. Она рассказала, что неизвестный повредил окно в помещении магазина и похитил ноутбук и электродрель.
Работники Дергачевского отдела полиции в течение часа установили лицо, причастное к совершению кражи.
Им оказался 33-летний безработный местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователь возбудил уголовное производство по статье «кража». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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