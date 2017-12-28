28.12.2017 13:31

Пожилую женщину убили молотком за мобильный телефон

32-летний мужчина убил 78-летнюю соседку и завладел ее имуществом.



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В Индустриальный отдел полиции поступило сообщение об обнаружении в квартире многоэтажки тела без признаков жизни.



В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали за совершение преступления 32-летнего соседа погибшей.



Как было установлено, злоумышленник зашел к старушке и ударил ее несколько раз по голове молотком, после чего похитил два мобильных телефона и скрылся. От полученных травм женщина скончалась.



Как рассказал начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев, злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п. 6, ч. 2, ст. 115 (убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.