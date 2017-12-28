 
Главная Новости Криминал и происшествия Пожилую женщину убили молотком за мобильный телефон
28.12.2017  13:31   

Пожилую женщину убили молотком за мобильный телефон

32-летний мужчина убил 78-летнюю соседку и завладел ее имуществом.


// Facebook

В Индустриальный отдел полиции поступило сообщение об обнаружении в квартире многоэтажки тела без признаков жизни.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали за совершение преступления 32-летнего соседа погибшей.

Как было установлено, злоумышленник зашел к старушке и ударил ее несколько раз по голове молотком, после чего похитил два мобильных телефона и скрылся. От полученных травм женщина скончалась.

Как рассказал начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев, злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п. 6, ч. 2, ст. 115 (убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.12 Криминал и происшествия В Харькове мужчина убил свою сожительницу 12.12 Криминал и происшествия Под Харьковом мужчина убил собутыльника 11.12 Криминал и происшествия Командир 92-й бригады приказал убить своего заместителя
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 