Под Харьковом поймали кладбищенского вандала

За совершение надругательства над могилами задержали 37-летнюю жительницу села Поповка Балаклейского района.
В дежурную часть местного отдела полиции начали поступать заявления от жителей района об исчезновении металлических изделий на кладбище в селе Асеевка.
В ходе проведенных мероприятий была задержана 37-летняя жительница села Поповка.
Установлено, что женщина демонтировала на кладбище металлические трубы и другие изделия из металла. Похищенное она сдавала в пункт приема металлолома, за что получила около 300 гривен.
Женщина призналась в совершении преступления и пояснила, что таким образом хотела заработать денег для больного сына, которого воспитывает самостоятельно. Следователи установили ее причастность к 3 аналогичных преступлениям.
Следователь открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.
Женщине уже сообщено о подозрении в совершении данного преступления. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
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