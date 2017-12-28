28.12.2017 14:30

Под Харьковом поймали кладбищенского вандала

За совершение надругательства над могилами задержали 37-летнюю жительницу села Поповка Балаклейского района.



// Нацполиция

В дежурную часть местного отдела полиции начали поступать заявления от жителей района об исчезновении металлических изделий на кладбище в селе Асеевка.



В ходе проведенных мероприятий была задержана 37-летняя жительница села Поповка.



Установлено, что женщина демонтировала на кладбище металлические трубы и другие изделия из металла. Похищенное она сдавала в пункт приема металлолома, за что получила около 300 гривен.



Женщина призналась в совершении преступления и пояснила, что таким образом хотела заработать денег для больного сына, которого воспитывает самостоятельно. Следователи установили ее причастность к 3 аналогичных преступлениям.



Следователь открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Женщине уже сообщено о подозрении в совершении данного преступления. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.