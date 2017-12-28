 
Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове студент-иностранец устроил поножовщину
28.12.2017  15:45   

В Харькове студент-иностранец устроил поножовщину

28-летний студент харьковского вуза, гражданин Туркменистана, во время конфликта напал с ножом на своего земляка. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.


police.kharkov
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 27 декабря в дежурную часть поступило сообщение о том, что около 13:00 в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи доставили 31-летнего мужчину с ножевыми ранениями грудной клетки.
 
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
 
«Установлено, что оба мужчины учатся в Харькове и живут в одном общежитии. 27 декабря между ними возник конфликт, в ходе которого 28-летний злоумышленник ударил ножом своего земляка.
Следственным отделом Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 и ч.2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления», - информируют в пресс-службе ведомства.
 
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и содержится в изоляторе временного содержания.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  иностранец, студент, харьков, поножовщина
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.12 Криминал и происшествия В центре Харькове иностранец с ножом ограбил девушку 09.11 Криминал и происшествия Полицейские поймали иностранца, который напал на пенсионерку 26.09 Медицина Иностранец привез в Харьков малярию
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 