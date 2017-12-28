28.12.2017 15:45

В Харькове студент-иностранец устроил поножовщину

28-летний студент харьковского вуза, гражданин Туркменистана, во время конфликта напал с ножом на своего земляка. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.



police.kharkov

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 27 декабря в дежурную часть поступило сообщение о том, что около 13:00 в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи доставили 31-летнего мужчину с ножевыми ранениями грудной клетки.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

«Установлено, что оба мужчины учатся в Харькове и живут в одном общежитии. 27 декабря между ними возник конфликт, в ходе которого 28-летний злоумышленник ударил ножом своего земляка.

Следственным отделом Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 и ч.2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления», - информируют в пресс-службе ведомства.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и содержится в изоляторе временного содержания.