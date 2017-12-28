28.12.2017 17:18

В Харькове мужчина забил до смерти пенсионера

От полученных травм 63-летний мужчина скончался до приезда «скорой».



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Как рассказали в пресс-службы ГУНП, в Индустриальный отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний сожитель дочери погибшего.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы», - рассказал начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев.

Мужчине объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.