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28.12.2017  17:18   

В Харькове мужчина забил до смерти пенсионера

От полученных травм 63-летний мужчина скончался до приезда «скорой».


gorod
Как рассказали в пресс-службы ГУНП, в Индустриальный отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний сожитель дочери погибшего.
 
«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы», - рассказал начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев. 
 
Мужчине объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  пенсионер, травмы, харьков, полиция
 
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