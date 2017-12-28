 
Главная Новости Криминал и происшествия Правоохранители разыскивают двух без вести пропавших школьниц (Обновлено, ФОТО)
28.12.2017  18:46   

Правоохранители разыскивают двух без вести пропавших школьниц (Обновлено, ФОТО)

Великобурлуцким отделением полиции ГУНП в Харьковской области разыскивается Береговая Маргарита Игоревна, 2003 года рождения и Савченко Анастасия Юрьевна, 2002 года рождения.


dpchas
По информации пресс-службы ГУНП, жительницы поселка Ольховатка сегодня, 28 декабря,  ушли из дома в школу и до настоящего времени не вернулись.
 
Приметы Маргариты: на вид 14-15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы длинные, темно-русые, лицо овальное.
 
Особых примет не имеет.
 
Была одета: бордовая куртка, красная шапка, черные зимние сапоги.
 
Приметы Анастасии: на вид 14-15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы длинные, темно-русые, лицо овальное.
 
Особых примет не имеет.
 
Была одета: зеленый куртка, коричневая шапка, черные зимние сапоги.
 
В полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, сообщить в Великобурлукский ОП ГУНП в Харьковской области. Телефон дежурной части 102, 5-25-91.
 
 

 

Источник:   ГУНП
 Тэги:  розыск, школьница, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.12 Криминал и происшествия Полицейские Харьковщины разыскали пропавшую маму с ребенком 24.12 Криминал и происшествия В Харькове пропала мама с ребенком 23.12 Криминал и происшествия Правоохранители разыскивают без вести пропавшего парня
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 