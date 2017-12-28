Правоохранители разыскивают двух без вести пропавших школьниц (Обновлено, ФОТО)

28.12.2017 18:46

Великобурлуцким отделением полиции ГУНП в Харьковской области разыскивается Береговая Маргарита Игоревна, 2003 года рождения и Савченко Анастасия Юрьевна, 2002 года рождения.

По информации пресс-службы ГУНП, жительницы поселка Ольховатка сегодня, 28 декабря, ушли из дома в школу и до настоящего времени не вернулись.

Приметы Маргариты: на вид 14-15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы длинные, темно-русые, лицо овальное.

Особых примет не имеет.

Была одета: бордовая куртка, красная шапка, черные зимние сапоги.

Приметы Анастасии: на вид 14-15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы длинные, темно-русые, лицо овальное.

Особых примет не имеет.

Была одета: зеленый куртка, коричневая шапка, черные зимние сапоги.

В полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, сообщить в Великобурлукский ОП ГУНП в Харьковской области. Телефон дежурной части 102, 5-25-91.