28.12.2017 19:27

На Харьковщине поймали 9-классников, которые обстреляли рейсовый автобус (ФОТО, ВИДЕО)

На момент происшествия в салоне находилось 12 человек. Никто из них не пострадал, хотя пуля из пневматического оружия пробила боковое стекло в нескольких сантиметрах от одного из пассажиров.



police.kharkov

Происшествие произошло 3 декабря. В дежурную часть Волчанского отдела полиции обратился 30-летний водитель автобуса. Он сообщил о том, что во время следования по маршруту Харьков-Волчанск был вынужден прекратить движение возле поселка Бугаевка. Мужчина заметил, что поперек дороги лежит бревно. Сразу после того, как автобус остановился, водитель услышал в салоне звон разбитого стекла. Мужчина немедленно вызвал наряд полиции.

Работники следственно-оперативной группы Волчанского отдела провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Информацию о происшествии было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

«Для работы над раскрытием этого преступления был привлечен практически весь личный состав отдела полиции, - рассказал начальник Волчанского ОП ГУНП в Харьковской области Сергей Човпан. - Была создана группа в составе работников уголовной и ювенальной полиции, следователей, участковых инспекторов. Полицейские отработали все населенные пункты, вблизи которых произошло событие. В результате лица, совершившие это уголовное преступление, были установлены. Ими оказались трое учащихся 9 класса местной школы 15 и 16 лет».

По словам одного из подростков, он недавно нашел в лесу пневматическое ружье. Парень вместе с товарищами договорились отстрелять оружие. Заранее выбрали место недалеко от трассы и стали палить по деревьям. Но потом решили испытать оружие на автомобилях. Ребята перегородили проезд деревянной колодой и стали наблюдать за проезжей частью. Через несколько минут появился рейсовый автобус. Когда водитель затормозил, один из друзей сделал несколько выстрелов в сторону транспортного средства. Увидев через некоторое время наряд полиции, несовершеннолетние скрылись с места происшествия.

Сейчас подростки дают показания следователям, они полностью признали свою вину. В связи с получением новых данных, решен вопрос о переквалификации уголовного производства по ч. 4 в ч.2 ст. 296 УК.

«Несмотря на юный возраст правонарушителей, нормами действующего законодательства предусмотрена уголовная ответственность за совершение тяжких преступлений, в том числе и хулиганств, которая наступает с 14 лет, - отметил Сергей Човпан. С санкции статьи, по которой проводится досудебное расследование, совершение такого преступления наказывается лишением свободы на срок до 4 лет. Окончательную судьбу школьников решит суд».