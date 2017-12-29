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29.12.2017  10:33   

Пока бабушка лежала в больнице, внук пропил ее вещи

Своими действиями мужчина нанес материальный ущерб на сумму свыше 7500 гривен.


// Нацполиция

Работники Киевского отдела полиции задержали ранее судимого 38-летнего харьковчанина, который обокрал собственную бабушку.

Как выяснилось, мужчина совершал кражи, пока 80-летняя родственница находилась в больнице. В течение ноября-декабря злоумышленник вынес из дома и продал стиральную и швейную машинки, ванну. Полученные средства безработный внук потратил на спиртные напитки.

Следственным отделом Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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