Пока бабушка лежала в больнице, внук пропил ее вещи

Своими действиями мужчина нанес материальный ущерб на сумму свыше 7500 гривен.
Работники Киевского отдела полиции задержали ранее судимого 38-летнего харьковчанина, который обокрал собственную бабушку.
Как выяснилось, мужчина совершал кражи, пока 80-летняя родственница находилась в больнице. В течение ноября-декабря злоумышленник вынес из дома и продал стиральную и швейную машинки, ванну. Полученные средства безработный внук потратил на спиртные напитки.
Следственным отделом Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет.
Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
29 декабря 1927 года в поселке Новый Харьков (тогда пригороде Харькова) открылась коммуна имени Ф.Э. Дзержинского, учреждение для перевоспитания малолетних преступников.
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