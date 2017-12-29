29.12.2017 11:00

Объявленные в розыск школьницы нашлись

Трое учениц решили прогуляться по праздничному райцентру.



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28 декабря в дежурную часть Великобурлукского отдела полиции поступило сообщение о том, что трое несовершеннолетних девушек пошли в учебное заведение и не вернулись домой.



Для розыска беглянок полицейским понадобилось меньше суток Девушек вернули домой, никаких одних противоправных действий в отношении школьниц не произошло.



Выяснилось, что девушки 14, 15 и 17 лет пришли в учебное заведение, оставили свои портфели и решили прогуляться. Старшая из девочек предложила отправиться в Великий Бурлук, чтобы посмотреть, как украшен город к новогодним праздникам. Добираться до райцентра решили пешком. В дороге заблудились и начали звонить знакомым с мобильных телефонов. Уже через полчаса они ехали в полицейской машине домой.



Сейчас работники полиции совместно с представителями службы по делам детей выясняют все обстоятельства произошедшего. Взрослые, которые оставили детей без надлежащего присмотра, будут привлечены к ответственности.