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29.12.2017  12:15   

Харьковские пожарные спасли 3-месячного ребенка (ФОТО)

Сегодня, 29 декабря, в 9:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Маршала Рыбалко, 44.


kharkiv.dsns.gov.ua
К месту пожара прибыло три отделения пожарно-спасательной службы на автоцистерне, автолестнице и аварийно-спасательном автомобиле в составе 10 спасателей. 
 
«На время их прибытия горел электросчетчик, мебель и пластик на кухне квартиры. Общая площадь пожара составила около 5 кв.м. Женщина с младенцем не смогла самостоятельно эвакуироваться. Им удалось только выйти на балкон и ждать помощи спасателей. По выдвижной лестнице пожарными был спасен трехмесячный ребенок с балкона, а также эвакуирована на свежий воздух его мать».
 
В 10:03 спасатели локализовали пожар, а в 10:36 полностью ликвидирован. Эксперты устанавливают причину возникновения пожара.
 
 
 
ФОТО: ГСЧС
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, ребенок, спасатели, харьков
 
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