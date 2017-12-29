29.12.2017 12:15

Харьковские пожарные спасли 3-месячного ребенка (ФОТО)

Сегодня, 29 декабря, в 9:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Маршала Рыбалко, 44.



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К месту пожара прибыло три отделения пожарно-спасательной службы на автоцистерне, автолестнице и аварийно-спасательном автомобиле в составе 10 спасателей.

«На время их прибытия горел электросчетчик, мебель и пластик на кухне квартиры. Общая площадь пожара составила около 5 кв.м. Женщина с младенцем не смогла самостоятельно эвакуироваться. Им удалось только выйти на балкон и ждать помощи спасателей. По выдвижной лестнице пожарными был спасен трехмесячный ребенок с балкона, а также эвакуирована на свежий воздух его мать».

В 10:03 спасатели локализовали пожар, а в 10:36 полностью ликвидирован. Эксперты устанавливают причину возникновения пожара.

ФОТО: ГСЧС