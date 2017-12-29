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29.12.2017  14:04   

Во дворе тихого центра ночью сгорел внедорожник

Пожар произошел во дворе жилого дома на улице Университетской, 37/39.


// ГСЧС

29 декабря в 1:12 пожарным сообщили о пожаре в автомобиле «Toyota Land Cruiser».

На место происшествия выехали два оперативных отделения 9-й и 4-й пожарных части. По прибытию пожарные сразу приступили к тушению транспортного средства с помощью воздушно-механической пены. Во внедорожнике огнем был охвачен моторный отсек и частично салон на общей площади 2 кв.м.

Уже в 1:22 пожар был локализован, а в 1:56 ликвидировали полностью.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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