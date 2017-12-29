Во дворе тихого центра ночью сгорел внедорожник

Пожар произошел во дворе жилого дома на улице Университетской, 37/39.
29 декабря в 1:12 пожарным сообщили о пожаре в автомобиле «Toyota Land Cruiser».
На место происшествия выехали два оперативных отделения 9-й и 4-й пожарных части. По прибытию пожарные сразу приступили к тушению транспортного средства с помощью воздушно-механической пены. Во внедорожнике огнем был охвачен моторный отсек и частично салон на общей площади 2 кв.м.
Уже в 1:22 пожар был локализован, а в 1:56 ликвидировали полностью.
Причина возникновения возгорания устанавливается.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
29 декабря 1927 года в поселке Новый Харьков (тогда пригороде Харькова) открылась коммуна имени Ф.Э. Дзержинского, учреждение для перевоспитания малолетних преступников.
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