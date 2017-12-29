29.12.2017 14:04

Во дворе тихого центра ночью сгорел внедорожник

Пожар произошел во дворе жилого дома на улице Университетской, 37/39.



// ГСЧС

29 декабря в 1:12 пожарным сообщили о пожаре в автомобиле «Toyota Land Cruiser».



На место происшествия выехали два оперативных отделения 9-й и 4-й пожарных части. По прибытию пожарные сразу приступили к тушению транспортного средства с помощью воздушно-механической пены. Во внедорожнике огнем был охвачен моторный отсек и частично салон на общей площади 2 кв.м.



Уже в 1:22 пожар был локализован, а в 1:56 ликвидировали полностью.



Причина возникновения возгорания устанавливается.



Пострадавших в результате происшествия нет.