29.12.2017 15:45

Дерзкое ограбление в Харькове: полиция объявила план-перехват «Сирена» (ФОТО)

Злоумышленники заблокировали автомобиль 21-летнего парня и под угрозой применения физического насилия отобрали 30 тысяч долларов. Для их розыска в городе был объявлен план «Сирена».



police.kharkov

Сообщение о совершении преступления поступило 28 декабря около 20:00 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции Харькова.

«Предварительно установлено, что 21-летний мужчина ехал с другом по делам на своем автомобиле «Форд». На перекрестке улицы Академика Проскуры и Белгородского шоссе иномарку заблокировал автомобиль «Ауди», из которого вышли трое неизвестных в масках. Нападавшие разбили молотком окна в машине и вытащили водителя и пассажира на улицу. Под угрозой применения физического насилия неизвестные отобрали у потерпевшего денежные средства в сумме 30 тысяч долларов США, после чего скрылись с места происшествия», - информируют в пресс-службе ГУНП.

Водитель автомобиля «Форд» и его товарищ были доставлены в больницу с ушибами. После оказания медицинской помощи они отпущены домой.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицией принимаются все необходимые меры для установления и задержания лиц, причастных к совершению данного преступления.