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29.12.2017  17:15   

В Харькове задержали двух сутенеров-иностранцев (ВИДЕО)

Злоумышленникам удалось в течение года втянуть в преступный бизнес 25 молодых женщин. Сексуальные услуги девушки оказывали в гостиницах Харькова и только гражданам Турции во время их туристических поездок в Украину.


police.kharkov
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, задокументировали преступную деятельность подозреваемых сотрудники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми областного главка харьковской полиции. К ним поступила оперативная информация о том, что с марта текущего года в Харькове двое мужчин наладили криминальный бизнес в сфере оказания сексуальных услуг. По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.
 
«Во время проведения оперативных мероприятий было установлено, что 29-летний гражданин Азербайджана и 33-летний гражданин Турции в течение почти года вовлекли 25 молодых женщин к занятию проституцией. Предпочтение сутенеры предоставляли лицам, которые находились в трудном материальном положении», - информируют в пресс-службе ГУНП.
 
В соответствии с постановлением суда по адресам расположения отелей и по месту жительства фигурантов были проведены обыски. Правоохранители изъяли вещественные доказательства.
 
Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Согласно санкции статьи им грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет. Досудебное расследование продолжается.
 

Источник:   ГУНП
 Тэги:  сутенер, полиция, харьков
 
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