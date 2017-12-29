29.12.2017 17:50

Правоохранители Харьковщины проводят рейды по выявлению незаконной торговли елками

Полицейскими составлено 26 административных протоколов за нарушение порядка реализации деревьев хвойных пород. Кроме того, полицией Великобурлукского района по факту незаконной вырубки леса открыто уголовное производство по ст. 246 Уголовного кодекса Украины.



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С целью охраны хвойных насаждений на территории Харьковской области от незаконных вырубок в предновогодний период 2017 года, правоохранителями совместно с Государственной экологической инспекцией в Харьковской области и Харьковским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства разработан план совместных мероприятий по выявлению и пресечению фактов несанкционированной продажи елок.

«Всего в ходе проведенных рейдов по городу Харькову и области выявлено 26 фактов нарушения порядка реализации деревьев хвойных пород. В отношении правонарушителей составлены протоколы по статьям 152, 159 и 160 кодекса Украины об административных правонарушениях. За незаконные вырубки и реализации елок нарушителей ждут штрафы от 510 до 1700 гривен», - сообщают в пресс-службе ГУНП.

Во время проверок правоохранители проверяют у реализаторов наличие документов, бирок и паспортов радиологического исследования. А чтобы покупатели не приобрели елку, которую вырубили незаконно, действуют определенные правила. Легальные дерева имеют чипы или клейкую ленту с соответствующей маркировкой, где указывается штрих код или цифровая информация. За ней можно с мобильного телефона сразу проверить, где была выращена елка, откуда она реализована и при каких условиях.

Проверки мест реализации хвойных пород продолжаются.