В Харькове неизвестный со взрывчаткой захватил отделение «Укрпочты», внутри есть люди (ФОТО)

На ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты".
Представители полиции на месте происшествия сообщили корреспонщенту «Украинской правды», что в захваченном помещении находятся люди.
Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и "скорая". На месте также работают взрывотехники.
На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.
В полиции Харькова официально инцидент УП не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт происшествия.
В свою очередь спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало сообщил УП, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения "Укрпочты", внутри есть люди.
"По предварительной информации, мужчина в помещении "Укрпочты" сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", - сообщил Тракало.
На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции.
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