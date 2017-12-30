В полиции прокомментировали захват «Укрпочты» (ФОТО)

В Харькове неизвестный забаррикадировался в отделении Укрпочты.
Сообщение о том, что в отделение Укрпочты, расположенной на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14:40.
О происшествии оператору «102» сообщил мужчина, жена которого работает в данном учреждении. Сейчас информация проверяется работниками полиции.
Для выяснения обстоятельств происшествия по указанному адресу выехали руководство ГУНП, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции.
Проверка продолжается. О ее результатах будет сообщено дополнительно.
Запомните, а лучше запишите все идеи, которые придут вам в голову в течение дня, – они могут оказаться довольно ценными и полезными. Также можете смело отправляться на шопинг.
Новогоднюю ночь харьковчане встретят без снега. Впрочем, дождя синоптики тоже не ожидают.
30 декабря в народе называют Данилов день.
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