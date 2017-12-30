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30.12.2017  16:34   

В полиции прокомментировали захват «Укрпочты» (ФОТО)

В Харькове неизвестный забаррикадировался в отделении Укрпочты.


// Нацполиция

Сообщение о том, что в отделение Укрпочты, расположенной на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14:40.

О происшествии оператору «102» сообщил мужчина, жена которого работает в данном учреждении. Сейчас информация проверяется работниками полиции.

Для выяснения обстоятельств происшествия по указанному адресу выехали руководство ГУНП, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции.

Проверка продолжается. О ее результатах будет сообщено дополнительно.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  захват укрпочты, полиция, харьков
 
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