Ведутся переговоры с мужчиной, захватившим отделение «Укрпочты»

Мужчина, захвативший заложников в почтовом отделении в Харькове, идет на контакт с переговорщиками, общение силовиков с ним продолжается.
Об этом в эфире "112 Украина" сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
"Сейчас он не ведет себя агрессивно и общается с переговорщиками довольно адекватно. Более того, по последней информации он не исключает возможности добровольно сдаться правоохранителям, на что мы и будем надеяться", - сообщил он.
Как передает "Громадське", к месту происшествия прибыл спецназ полиции "КОРД", также подъехали несколько автомобилей скорой помощи. "Спецназовцы" имеют при себе щиты, они уже подошли к зданию почты. Их около десятка.
Напомним, около 14.40 поступило сообщение, что на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестній в маске захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить. Движение транспорта вокруг ограничено. Трамваи не ходят. Метро и супермаркет работают в штатном режиме.
По предварительной информации, в заложниках у мужчины находится 11 человек: 9 взрослых и двое детей.
Запомните, а лучше запишите все идеи, которые придут вам в голову в течение дня, – они могут оказаться довольно ценными и полезными. Также можете смело отправляться на шопинг.
Новогоднюю ночь харьковчане встретят без снега. Впрочем, дождя синоптики тоже не ожидают.
30 декабря в народе называют Данилов день.
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