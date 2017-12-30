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30.12.2017  18:23   

Ведутся переговоры с мужчиной, захватившим отделение «Укрпочты»

Мужчина, захвативший заложников в почтовом отделении в Харькове, идет на контакт с переговорщиками, общение силовиков с ним продолжается.


// 112.ua

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Сейчас он не ведет себя агрессивно и общается с переговорщиками довольно адекватно. Более того, по последней информации он не исключает возможности добровольно сдаться правоохранителям, на что мы и будем надеяться", - сообщил он.

Как передает "Громадське", к месту происшествия прибыл спецназ полиции "КОРД", также подъехали несколько автомобилей скорой помощи. "Спецназовцы" имеют при себе щиты, они уже подошли к зданию почты. Их около десятка.

Напомним, около 14.40 поступило сообщение, что на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестній в маске захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить. Движение транспорта вокруг ограничено. Трамваи не ходят. Метро и супермаркет работают в штатном режиме.

По предварительной информации, в заложниках у мужчины находится 11 человек: 9 взрослых и двое детей.

Тэги:  захват укрпочты, полиция, харьков
 
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