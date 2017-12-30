Из захваченного здания «Укрпочты» освободили пятерых заложников, в том числе детей

Трое взрослых и двое детей освобождены из отделения связи на улице Шевченко в Харькове
По состоянию на 18:10 полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить определенную часть содержащихся человек - двух детей 11 и 13 лет и трех женщин. Они сейчас в безопасности.
Для урегулирования ситуации на месте происшествия работают руководство ГУНП, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.
«Сейчас, по согласованию с и.о. министра внутренних дел Сергея Ярового, из Киева в Харьков самолетом Национальной гвардии Украины перебрасываются дополнительные силы спецназа», - сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. По его словам, территория оцеплена и контролируется снайперской группой спецназовцев.
Следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, около 14.40 поступило сообщение, что на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный в маске захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить. Движение транспорта вокруг ограничено. Трамваи не ходят. Метро и супермаркет «Рост» работают в штатном режиме. По предварительной информации, в заложниках у мужчины находится 11 человек: 9 взрослых и двое детей.
Запомните, а лучше запишите все идеи, которые придут вам в голову в течение дня, – они могут оказаться довольно ценными и полезными. Также можете смело отправляться на шопинг.
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