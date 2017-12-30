30.12.2017 18:31

Из захваченного здания «Укрпочты» освободили пятерых заложников, в том числе детей

Трое взрослых и двое детей освобождены из отделения связи на улице Шевченко в Харькове



// Нацполиция

По состоянию на 18:10 полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить определенную часть содержащихся человек - двух детей 11 и 13 лет и трех женщин. Они сейчас в безопасности.



Для урегулирования ситуации на месте происшествия работают руководство ГУНП, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.

«Сейчас, по согласованию с и.о. министра внутренних дел Сергея Ярового, из Киева в Харьков самолетом Национальной гвардии Украины перебрасываются дополнительные силы спецназа», - сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. По его словам, территория оцеплена и контролируется снайперской группой спецназовцев.

Следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, около 14.40 поступило сообщение, что на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный в маске захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить. Движение транспорта вокруг ограничено. Трамваи не ходят. Метро и супермаркет «Рост» работают в штатном режиме. По предварительной информации, в заложниках у мужчины находится 11 человек: 9 взрослых и двое детей.